Começou a campanha: Sarto e Evandro fazem caminhadas e pedetista cobra vídeo de petista

A primeira manhã do período oficial de campanhas eleitorais contou com caminhadas, quase ao mesmo tempo, dos candidatos José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT). Os atos foram, respectivamente, nos bairros Barra do Ceará e Pirambu, em Fortaleza.

A agenda do prefeito ainda contou com um “abraço”, na Assembleia Legislativa, com cobranças ao candidato petista quanto à divulgação de um vídeo da sessão que tratou sobre a dita “CPI do Narcotráfico”. Sarto acusa Evandro de não divulgar a filmagem e chama-o constantemente de "covarde."

Sarto se divide em divulgação de obras na Barra do Ceará e cobranças a Evandro, na Assembleia

O ato do prefeito, na Barra, teve início pouco depois das 7 horas da manhã. O ponto de encontro foi o colégio Liceu do Vila Velha. A caminhada seguiu pela orla do Vila do Mar. Na caminhada, o prefeito comentou das obras e destacou, diversas vezes, que escolheu o local para iniciar a campanha, por ter sido criado ali.