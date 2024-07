Sarto diz que Lula é "bem-vindo", mas que presidente "vai perder de novo" a prefeitura

Lula irá participar da convenção partidária de Evandro no sábado, 3, apesar do pedido do presidente nacional do PDT

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), reagiu à confirmação da visita de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para participar da convenção partidária de Evandro Leitão (PT) . Ao O POVO nesta sexta-feira, 26, o pré-candidato pedetista à reeleição disse que o presidente era "bem-vindo", pediu destinação de verbas e lembrou outros candidaturas do PT que perderam frente a nomes do bloco pedetista na Capital cearense.

A fala de Sarto ocorre um dia após a confirmação de que Lula irá participar do evento que vai confirmar o nome de Evandro na disputa em Fortaleza, consolidando o presidente da Assembleia Legislativa como um dos desafios de Sarto na tentativa de reeleição. O presidente chegará ao Ceará ainda na sexta-feira, 2, para duas agendas ligadas ao Programa Pé-de-Meia e à sanção do Marco Legal do Hidrogênio Verde. A viagem será esticada para comparecer à convenção de Evandro.

A presença do presidente no palanque petista já nos primeiros passos da campanha, embora ainda não estivesse confirmada, tinha sido alvo de críticas do presidente nacional do PDT, André Figueiredo. Ele disse esperar que Lula não se envolvesse na campanha já que o PDT faz parte da base do Governo em nível federal. "Pedimos essa demonstração de consideração e respeito", disse o dirigente à coluna Vertical, do O POVO.

O "pedido", no entanto, já não era viável, já que os petistas cearenses contavam com Lula como cabo eleitoral e figura de destaque da campanha de Evandro. A expectativa era que o presidente viesse em algum momento do primeiro turno, mas o PT nacional elencou Fortaleza como prioridade e houve um esforço para a presença de Lula na Capital cearense. A campanha em São Paulo de Guilherme Boulos (Psol), e em São Bernardo do Campo, de Luiz Fernando Teixeira (PT), também receberam atenção especial do presidente.