Wagner, no São Sebastião, e Sarto, no Mercado Central, almoçam panelada em 1º dia de campanha

Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza iniciaram a campanha com o tradicional almoço entre aliados e apoiadores

Wagner, em sua terceira candidatura consecutiva à Prefeitura de Fortaleza, começou no Marco Zero da Capital, na Barra do Ceará, e depois seguiu para o Centro, onde almoçou na presença de sua vice, Edilene Santos (União), e aliados como os deputados estaduais Sargento Reginauro (União) e Felipe Mota (União), bem como o vereador Márcio Martins (União) e outros candidatos.

A campanha eleitoral em Fortaleza começou nesta sexta-feira, 16, com o cheiro e o gosto de um típico prato cearense: a panelada. Capitão Wagner (PDT) e José Sarto (PDT) escolheram o mesmo menu para o almoço: o primeiro foi para o Mercado São Sebastião, e o atual prefeito esteve no Mercado Central, ambos reunindo apoiadores e aliados.

"A nossa campanha vai ser uma campanha da paz, da propostas e principalmente focada nas pessoas. Eu tenho sofrido alguns ataques, mas eu tenho usado meu tempo não para rebater esses ataques, não para eu devolver agressões, mas para eu demonstrar o quanto a nossa candidatura é madura, o quanto o nosso plano de governo foi construído com muita responsabilidade sem propostas populistas ou planos vazios como a gente tem visto por aí", disse.

Nessa perspectiva, Wagner destacou que, se for eleito, usará os recursos de Fortaleza para "aproveitar" as boas ideias de seus antecessores, como Luizianne Lins (PT), Roberto Cláudio (PDT) e o atual prefeito Sarto, citando pontos positivos dos gestores.

Capitão Wagner destacou estar com um sentimento de que "chegou a sua vez". Alguém, segundo ele, com experiência na segurança, educação e saúde. O candidato também fez acenos visando o segundo turno, afirmando que caso esteja lá, é preciso "escutar" os que não forem para poder até usar elementos em sua candidatura.

"Usar esse recurso para cuidar especialmente das pessoas (...) pra aproveitar as boas ideias da Luizianne, como o Cuca, Hospital da Mulher, para aproveitar as boas ideias que o Roberto Cláudio deixou em relação à questão da mobilidade urbana, pra aproveitar o que o Sarto deixar de bom também. Mais do que qualquer coisa, a gente precisa ter um pensamento de um governo que seja de estado e não só que pensa nos quatro anos", completou Capitão.



Sarto no Mercado Central

Já Sarto foi ao Mercado Central após ter participado de ato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) cobrando vídeo em que Evandro Leitão (PT), presidente da Casa e candidato do PT, rejeita assinar um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o narcotráfico no Ceará.