Gagueira e "vaia cearense": Sarto e Evandro apostam no deboche em batalha nas redes sociais

Evandro Leitão e José Sarto no debate sobre a Reforma da Previdência, enquanto companheiros de partido e de Alece. Hoje os dois são opositores Crédito: TAPIS ROUGE

Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, prefeito José Sarto (PDT) e deputado estadual Evandro Leitão (PT), têm trocado críticas diretas em tom de deboche em postagens nas redes sociais. Os dois concorrem com outros sete nomes ao executivo da Capital, mas, na última semana, publicaram farpas com foco um no outro, com direito a uso de gagueira e vaia cearense. O primeiro a publicar um vídeo citando o adversário foi Sarto, no dia posterior ao primeiro debate entre candidatos. O prefeito divulgou, nas redes sociais, uma edição da pergunta que direcionou a Evandro, sobre uma Comissão Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico, arquivada na Assembleia Legislativa do Ceará, em 2018. Confira a publicação abaixo: Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarto (@sartoprefeito12)

O vídeo, além de criticar o arquivamento da investigação, atribuído a Evandro, ainda conta com uma edição que ironiza uma relutância na fala do petista, no debate. “Parece que tem candidato que fica nervoso e gagueja quando perguntam sobre a CPI do Narcotráfico. O gabinete do prefeito tem que ter atitude, e não medo!”, diz a legenda. Houve ainda um segundo vídeo, com foco no debate e em Evandro, ainda sobre a CPI. Sarto cita que o presidente da Assembleia teria negado abrir a CPI por "medo" e diz que "gabinete do prefeito não é lugar de covarde". No fim, o gestor aparece usando óculos estilo "juliet", símbolo de sua campanha e abraçando apoiadores. Evandro respondeu às provocações na tarde desta segunda-feira, 12, também por meio das redes sociais. Foi divulgado um vídeo, com cores tradicionais da campanha do petista, que compara uma baixa aprovação de Sarto com um ranking de governadores do Brasil, divulgado pela pesquisa da Atlas/Intel. No levantamento, Elmano aparece como o oitavo mais bem avaliado.

Confira a publicação de Evandro abaixo: Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Evandro Leitão (@evandroleitao) “Enquanto Sarto é o quarto pior prefeito do país, o governador Elmano está entre os oito governadores melhor avaliados do Brasil. É o Time PT que tem projeto, cuida e faz a diferença de verdade na vida das pessoas”, diz o vídeo. Os dados são lidos por um narrador, intercalados com uma montagem com “memes”, assim como fez Sarto.

Ao mostrar a desaprovação da gestão municipal, por exemplo, o prefeito aparece tendo a “juliet” retirada, em uma montagem seguida de uma “vaia cearense”. A “tréplica” veio menos de sete horas depois, em um vídeo quase idêntico ao divulgado por Evandro, mas desta vez com informações opostas: no qual Sarto detém uma maior aprovação que Elmano. Dados também são da Atlas/Intel. São utilizadas as mesmas cores, um narrador com voz semelhante e até mesmo a montagem com a “vaia cearense”. No fim, a frase sobre o “time do PT” vira uma crítica ao mesmo grupo, e é retomado o assunto da segurança pública.