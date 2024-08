Sarto explica uso de óculos "Juliet" em campanha: "Símbolo da rebeldia"

José Sarto exibiu seus óculos "juliet" durante debate entre candidatos à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Reprodução/Band Ceará

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) rebateu as críticas que vem recebendo de adversários em razão do uso de óculos do modelo "Juliet" em atos de pré-campanha e também durante visitas a bairros da capital. O pedetista chegou, inclusive, a usar o acessório durante o primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de Fortaleza, realizado nesta quinta-feira, 9, pela TV Band Ceará. Durante as considerações finais, Sarto explicou por que passou a usar esse modelo de óculos. "Essa 'Juliet' é o símbolo da rebeldia de meninos e meninas do Brasil, do Ceará e de Fortaleza que querem ser ouvidos. E é pra eles que a gente direciona a maior parte da nossa política pública", destacou. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O gestor afirmou ainda ser "cria" da Barra do Ceará e "filho da escola pública": "E eu estou hoje aqui para mudar a realidade das pessoas. Em Fortaleza, nós já começamos a fazer essa mudança. Então, pega a visão: a mudança não pode parar", finalizou o candidato do PDT à reeleição.