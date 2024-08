'Eles têm muita garganta e nós temos muito trabalho', diz Sarto sobre comparação a Pe. Kelmon

José Sarto (PDT) no primeiro debate com candidatos a prefeito de Fortaleza, realizado pela TV Band Ceará Crédito: Zé Vitor/TV Band Ceará

Candidato à reeleição em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) ficou surpreso ao saber que foi comparado ao ex-presidenciável Padre Kelmon, marcado nas eleições de 2022 por ter atuado como linha auxiliar de Jair Bolsonaro (PL). Ele questionou quem teria feito a equiparação e, ao ser respondido, questionou: "Quem é?". O comentário é do líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual De Assis Diniz. “Quem não vai estar nem em terceiro [lugar] é o Sarto. Coitado do Sarto, o Padre Kelmon do Ceará. Você sabe que o Ceará também tem um Padre Kelmon, né? É o prefeito Sarto”, disparou o petista. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Logo em seguida, ao responder outra pergunta, Sarto afirmou que os petistas "têm muita garganta, como esse deputado". O diálogo ocorreu antes do primeiro debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza, realizado nessa quinta-feira, 8, pela TV Band Ceará.

Confira trecho da entrevista coletiva: O POVO: O senhor foi chamado, recentemente, por uma liderança petista de Padre Kelmon. Sarto: Eu?

OP: Sim, pelo deputado De Assis Diniz.



Sarto: Quem? Quem é?

OP: Deputado De Assis Diniz.

Repórter de outro jornal: A resposta que o senhor vai dar hoje no debate é o trabalho realizado nesses quatro anos de gestão?



Sarto: É o que eu tenho dito: Fortaleza hoje é a maior economia do Nordeste, a melhor educação do Brasil. Não era assim na época que o PT governava Fortaleza. Quando o PT estava governando Fortaleza, nós éramos a penúltima em qualidade de ensino do Estado do Ceará. Quando o PDT passou a governar Fortaleza, nós a tornamos a primeira Capital do Brasil, e isso é o nosso diferencial. Eles têm muita garganta, como esse deputado que você falou, e nós temos muito trabalho. O prefeito considerou "natural que quem está na gestão seja o candidato mais visado", mas ponderou estar "preparado para isso". "Eu vim do parlamento. A minha vida é toda acostumada com críticas. Eu fui presidente da Câmara, líder de governo, presidente da Assembleia. Para mim, é natural, desde que a crítica não seja do campo pessoal, do campo da mentira, do campo da enganação", afirmou Sarto.

E prosseguiu: "Aí é intolerável para a população de Fortaleza, que não quer ver isso. A gente tem que debater com muita verdade, com muita suavidade, com muita dureza, mas, acima de tudo, com verdade". Aliados de Sarto e Wagner comparação George Lima a Padre Kelmon; entenda Apesar da colocação de De Assis, que foi feita durante participação no programa Debates do POVO, da Rádio O POVO CBN, vereadores aliados aos candidatos Sarto e Capitão Wagner (União Brasil) colocaram outro postulante na posição de Padre Kelmon: George Lima (Solidariedade). Adail Jr (PDT) afirmou: "Tá surgindo um novo Padre Kelmon, pelo menos é o que eu estou achando. Tomara que eu esteja enganado. Só que é ao contrário, é da esquerda para bater na direita e no prefeito Sarto. Não tem como eu não pensar outra coisa que não seja o Padre Kelmon a nível municipal", declarou na sessão de quinta-feira, 8, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).