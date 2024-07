Wagner grava vídeo correndo e mostrando problemas; Sarto responde e corre pelas obras

Em ritmo de campanha, próximo das convenções partidárias, os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT) travaram uma disputa de "corridas" pelas ruas da Capital, para mostrar o que encontram de problemas e também de ações da gestão municipal. Cada um conforme a própria perspectiva.

O primeiro a transformar a corridinha em ato de pré-campanha foi o Capitão. Ele publicou vídeo nas redes sociais em que aparece correndo por ruas e mostrando problemas como buracos e lixo. Sarto respondeu com menção direta ao pré-candidato do União Brasil e adotou o mesmo formato, com vídeo no qual passa por obras de sua gestão e retrucando comentários feitos pelo seu adversário.

Wagner: “Correr na Beira-Mar é fácil, quero ver correr na periferia”