Tudo por um "meme": pré-candidatos em Fortaleza apostam no humor para viralizar

Com o pleito eleitoral se aproximando, é comum ver uma presença maior dos pré-candidatos em todos os lugares possíveis. Anedotas famosas são a do político aparecendo até "na feira, comendo pastel", e na casa de eleitores, fazendo uma visita, por exemplo.

Uma maior gama de postagens "descontraídas" está nos perfis de André Fernandes (PL), Capitão Wagner e, especialmente, do atual prefeito José Sarto (PDT). André, Wagner e Sarto apostam em vídeos e imagens nas quais eles reproduzem "memes", frases engraçadas, ou participam das "trends", série de vídeos virais, dos mais variados estilos, mas com uma característica em comum que os torna identificáveis.

No caso de Célio Studart (PSD), as publicações seguem focadas na pauta de proteção animal, sem grandes alterações recentes. Já Haroldo Neto (UP) mantém uma conta fechada e Zé Batista (PSTU) não tem perfil no Instagram.

No caso de Wagner, pode-se encontrar vídeos no estilo "quem sou eu?", em alguns casos com a presença também da esposa do ex-deputado, a atual deputada federal, Dayany Bittencourt (União Brasil-CE). Há ainda imagens com referências a filmes, a frases e, em um dos vídeos, o deputado faz uma "dancinha para o Instagram" no final. Fora das redes, Wagner chegou a participar de um show de humor, como convidado.

Já Sarto apresenta a maior gama de publicações do tipo. A maior parte é formada por vídeos, nos quais o prefeito compartilha obras, rotina, fala de características da própria vida e responde perguntas. Nos conteúdos, ele dança, reproduz "memes", fala gírias, usa óculos do estilo ‘juliet’, dentre outras ações.

"Aloha, galera! Tô aqui fiscalizando a urbanização da obra do Titanzinho. São mais de R$ 20 milhões investidos aqui no Titanzinho que é o pico da galera do surfe. E hoje, galera, aqui, tá crowdeado", diz o prefeito, em uma das publicações. Crowdear significa que "está cheio de gente", enquanto "pico" é uma gíria do surfe para um local especial para pegar ondas.

Políticos buscam humanização e aproximação com o público

As publicações que buscam ser engraçadas são uma maneira de desviar do "tom professoral' e aproximar a imagem do político ao público em geral, segundo a professora Monalisa Torres, da Universidade Federal do Ceará (Uece). As redes sociais são, em suma, o meio escolhido pela força em atingir a maior gama de perfis diferentes.

De acordo com Torres, há diferentes estratégias de utilização do humor para fins políticos. Uma delas é angariar novas bases e conquistar novos públicos, como os mais jovens - o que ela relaciona ao prefeito José Sarto, por exemplo.

Outra intenção é a de fragilizar o discurso do opositor, rebatendo críticas - o que seria o caso do vídeo de André Fernandes e de publicações do espectro da direita, no geral. Característica se apresenta em números, nos quais os candidatos mais à direita são os que possuem maior número de seguidores. A exceção em Fortaleza é Célio Studart que, apesar de não ter esse alinhamento à direita, possui muitos seguidores.