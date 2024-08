Justiça manda Evandro remover conteúdo de evento com Lula, a pedido de André Fernandes

Com presença de Lula, convenção partidária oficializou Evandro Leitão (PT) e Gabriella Aguiar (PSD) candidatos, respectivamente, a prefeito e a vice-prefeita de Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA

"Assim, tanto a utilização de tais palavras que sugerem pedido explícito de votos quanto o conjunto das

circunstâncias dos atos impugnados lastreiam a probabilidade do direito invocado pela parte autora, de forma que entendo plausível a imputação de propaganda eleitoral antecipada por parte dos promovidos", consta em trecho da decisão. Um dos trechos denunciados pelo PL sobre "pedido explícito de votos" é apontado no discurso do presidente. "Vocês, e vocês que dizem que me amam, que dizem que gostam muito de mim, vocês têm uma obrigação, uma obrigação, a eleição, ela vai se dar no dia 6 de outubro, dia 6 de outubro, Evandro, é dia do meu aniversário”, disse Lula durante a convenção.



Outro ponto apresentado pelo PL é o uso Centro de Formação Olímpica (CFO) para realizar o evento. “A escolha do espaço não foi por coincidência, uma vez que a estratégia de divulgação consistiu em alcançar a maior quantidade de pessoas possível através da presença do Presidente da República”, indica a sigla. A Justiça julgou apenas o pedido liminar sobre a remoção dos conteúdos, dando prazo para que a defesa se manifeste sobre o mérito. O caso se assemelhada ao que o candidato do PL a prefeito de Fortaleza, deputado federal André Fernandes (PL), foi alvo. Ele foi multado em R$ 15 mil.