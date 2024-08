Célio diz que conversou com Evandro e promete unidade: "Acho que tem jeito"

Deputado federal Célio Studart (PSD) Crédito: João Filho Tavares

O deputado federal Célio Studart (PSD) ainda não entrou na pré-campanha de Evandro Leitão (PT), candidato à Prefeitura de Fortaleza (PT), mas declarou já estar em conversas tanto com o PSD como com o próprio petista para haver integração de fato à campanha. Célio tentou se lançar candidato ao cargo de prefeito da capital cearense, inclusive chegando a pontuar 8% nas intenções de votos na pesquisa Datafolha encomendada pelo O POVO, tecnicamente empatado om Evandro, que tinha 9%. O PSD optou por apoiar o PT e indicou a deputada estadual Gabriella Aguiar como vice. "Olha, a gente tá conversando com o partido, conversei também com o Evandro e acho que há esse momento de reflexão de gerir todo esse movimento, e estou aberto a continuar esse diálogo. Tenho dito, o que importa é a campanha. Convenção, uma coisa ou outra... é difícil participar de tudo, mas na campanha eu vou torcer pra gente se integrar. Acho que tem jeito", disse Célio ao O POVO durante convenção em Caucaia do candidato Naumi Amorim, campanha em que ele declarou que estaria atuando presencialmente.