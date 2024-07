Gastão diz que PSD tem alianças com "todos os partidos", mas "em cima de princípios"

Segundo o presidente do PSD em Fortaleza, a aliança da sigla com o PT na capital não interfere nas articulações pelo interior do Ceará

O presidente do PSD Fortaleza, Luiz Gastão, afirmou que a união com o PT em Fortaleza em nada afeta as alianças da sigla nos municípios do interior, onde, se considerada a totalidade, há coligações com “todos os partidos”. Sobre o pleito na capital, o deputado federal disse que a discussão interna sobre a posição entre integrar vice ou encabeçar chapa está “muito tranquila”.

Segundo o presidente, em cada município, o PSD avalia as alianças com base em “projetos e princípios”, o que resulta em diferentes cenários e coligações. Como resultado, no cenário geral do Ceará, o PSD mantém coligações com “todos os partidos”, de acordo com Gastão.

“Não temos problemas com nenhum partido. Temos uma relação transparente com todos. Vamos defender nossas bandeiras. Estamos fazendo coligações com todos os partidos. Mas todas em cima de projetos, em cima de princípios”, disse o deputado federal ao O POVO, na última terça-feira, 23.