Naumi é confirmado candidato em Caucaia e diz ter mais "experiencia"

CAUCAIA-CE, BRASIL, 04-08-2024: Convenção de lançamento de Naumi, candidato a prefeito de Caucaia pelo PSD. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Naumi Amorim (PSD) foi oficializado como candidato ao cargo de prefeito de Caucaia em convenção partidária realizada neste domingo, 4, no Grêmio de Recreio e Estudos. Ele terá como parceira de chapa Priscila Menezes (MDB), filha do presidente da Câmara Municipal, o vereador Tanilo Menezes (MDB). O ex-prefeito do munícipio, destacou ter hoje mais experiência do que quando concorreu em 2020 e acabou sendo derrotado por Vitor Valim (PSB). Neste ínterim, Naumi chegou a assumir como suplente de deputado federal na Câmara dos Deputados É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "A gente tem mais experiência. Fui prefeito de 2017 a 2020 e cada dia que passa a gente adquire mais experiência. Então é isso que tem a diferença do Naumi de 2020 para agora em 2024", afirmou ao O POVO.