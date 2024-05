Homenagem a Catanho tem presença de Evandro e Luizianne, que não se encontram

Pré-candidato a prefeito de Caucaia pelo PT, Waldemir Catanho recebeu a Medalha Boticário Ferreira na noite dessa sexta-feira, 17, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). De autoria da vereadora Estrela Barros (PSD), a cerimônia de entrega da mais alta honraria do Legislativo da Capital ao petista contou com as presenças do deputado estadual Evandro Leitão e da deputada federal Luizianne Lins, que disputaram a indicação do PT pela Prefeitura de Fortaleza. Eles, no entanto, não se encontraram durante o evento.

Leitão, que preside a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), tirou fotos com Catanho e aliados e deixou a CMFor antes da solenidade começar. Em conversa com O POVO, ele considerou “fazer parte da política” o acirramento que tem se formado entre ele e o prefeito de Fortaleza e pré-candidato à reeleição, José Sarto (PDT), e o vice Élcio Batista (PSDB). Evandro também reafirmou na oportunidade que a conversa com Luizianne, em busca de apoio à postulação dele, ainda “irá acontecer, na hora certa, no momento certo”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ex-prefeita, por sua vez, foi vista logo após a saída de Evandro da CMFor. Eles não se cruzaram durante a cerimônia. Ela foi ovacionada todas as vezes em que teve o nome mencionado, não concedeu entrevista à imprensa e dividiu a mesa do Plenário Fausto Arruda com o deputado federal Luiz Gastão (PSD), acusado por aliados de Luizianne de interferir na eleição interna do PT.