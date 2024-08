Eventos com Lula no Ceará ocorrem sem Luizianne, Evandro e Cid Gomes

Os dois eventos com a presença do presidente Lula (PT) no Estado do Ceará tiveram desfalques de importantes aliados cearenses do presidente. Dentre eles, estavam ausentes a deputada federal Luizianne Lins (PT), o pré-candidato petista Evandro Leitão (PT), além do senador Cid Gomes (PSB), que integra a base do Governo Federal.

Nesta sexta-feira, 2, Lula participou de eventos em São Gonçalo do Amarante e, em seguida, em Fortaleza. Na RMF, assinou a instituição do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, a criação de um Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e investimentos para conclusão da ferrovia Transnordestina.