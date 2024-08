Camilo, Elmano, Evandro e Luizianne prestigiam Catanho na convenção partidária de Caucaia

O PT oficializou neste domingo, 4, Waldemir Catanho como candidato à Prefeitura de Caucaia e Vanderlan Alves (Republicanos) como vice. O evento ocorreu no Ginásio Cazuzão e contou com a presença em peso de lideranças do PT como o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas, a deputada federal Luizianne Lins, o líder do Governo Lula, José Guimarães, e o prefeito Vitor Valim (PSB), além do pré-candidato em Fortaleza, Evandro Leitão.

Em seu discurso, Catanho exaltou as gestões de Valim e Luizianne, afirmando serem as "melhores da história" de Caucaia e Fortaleza, respectivamente, destacando obras. Além disso, o petista também apontou a parceria com o governo estadual e federal do grupo político como trunfo para sua gestão.

Na sua fala, o petista citou duas frases, que segundo o próprio "tem tudo a ver" com o evento, uma de Che Guevara, figura da Revolução Cubana, e uma de Jesus, escrita em um versículo no livro de Mateus na Bíblia.