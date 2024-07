Além de Fortaleza, Gleisi define Caucaia como prioridade nacional e quer vinda de Lula

Gleisi participou de evento ao lado de Catanho e outros nomes do PT no Ceará Crédito: Júlia Duarte/O POVO

Ganhar a eleição em Fortaleza é tida como “importantíssima” para os planos do PT, e o município vizinho, Caucaia, na Região Metropolitana, também vai receber prioridade e destaque da cúpula petista. Pré-candidato do partido no município, Waldemir Catanho, recebeu acenos da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que cumpriu, nesta sexta-feira, 12, agenda no município, parte do giro de encontros em regiões estratégicas para o partido: Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte. A dirigente ressaltou que a candidatura de Catanho ganha força com a variedade de partidos que integram o arco de aliança. Ela cita: PCdoB e PV, que fazem parte de federação com o PT, Psol e Rede, federados, MDB, Agir, PRTB, PSB, PMB, Avante e Republicanos. A maior parte das siglas faz parte da base do prefeito Vitor Valim (PSB), apoiador de Catanho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Construir uma aliança como essa mostra uma capacidade política de quem vai enfrentar uma disputa aqui em Caucaia”, afirmou a deputada. E citou ainda o tempo que Catanho esteve na gestão de Luizianne Lins (PT) em Fortaleza, quando ele foi secretário de governo da petista e seu braço direito por anos. Luizianne hoje é coordenadora da campanha do petista em Caucaia, mas esteve ausente no evento, por, segundo Gleisi, estar em agenda oficial da Câmara dos Deputados.

“Você pode contar com a direção nacional do PT, Caucaia é prioridade da nossa estratégia nacional. Os municípios do Ceará onde estamos disputando, já disse pro (José) Guimarães (líder do governo Lula na Câmara), pro Conin (Antônio Alves Filho, presidente do PT estadual), o Ceará é uma prioridade para nossa estratégia nacional. Pela a articulação política deste estado, [pela] maturidade do trabalho do governador Elmano (de Freitas, PT), [pela] forma da política que está sendo aqui”, disse Gleisi. Ela revelou conversas com o Elmano em que reforçou a intenção de que Caucaia terá esse apoio prioritário. “E você (Catanho), pode contar com o presidente Lula. Eu vou me somar aos esforços do Zé Guimarães com o presidente que ele (Lula) precisa passar por Caucaia para a gente fazer uma bela campanha”, disse. Catanho celebra apoio de Valim: "Virada histórica" Embora ausente das agendas de Catanho, o atual prefeito Vitor Valim foi citado no evento. O pré-candidato celebrou o apoio de Valim na campanha de Elmano e de Lula em 2022, além de ter visto com bons olhos a adesão do prefeito ainda na gestão de Camilo Santana (PT), hoje ministro da Educação.