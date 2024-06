Luizianne se reunirá com aliados de novo bloco; eleições podem entrar em pauta

Luizianne e apoiadores em evento do Campo de Esquerda do PT Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

Luizianne decidiu compor este novo bloco logo após a decisão do PT de definir Evandro como nome do partido para concorrer ao cargo de prefeito. A deputada também disputava a chance de se lançar novamente na corrida eleitoral. De acordo com aliados próximos a ela e que compõe o grupo, a ideia é de retomar o PT às suas "raízes", como apontoaram Liliane Araújo e também Deodato Ramalho, ex-presidente do PT e superintendente do Ibama no Ceará.

A deputada federal também irá assumir a coordenação do programa de governo do pré-candidato à Prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho (PT), antigo aliado de Luizianne. Apesar disso, ela promete ser participativa nas campanhas em Fortaleza de vereadores do seu grupo. Em evento do bloco liderado pela petista, ela se manifestou pela primeira vez após a disputa interna do partido. Na ocasião, Luizianne disse "lamentar muito" os processos e o rumo do PT, que, de acordo com a deputada, está "esvaziado pelo pragmatismo". "Lamento muito tudo que aconteceu no PT. Lamento. É a primeira vez que eu estou falando, mas é muito ruim o processo todo que aconteceu, muitas interferências externas no PT. Para nós, é muito doído, muito ruim, a gente estar vendo o partido se esvaindo no pragmatismo", declarou. A ex-prefeita ainda não teve nenhum diálogo com Evandro Leitão após o processo de decisão. O pré-candidato do PT chegou a se manifestar afirmando que irá procurá-la em uma hora oportuna, mas ressaltou que deve-se "respeitar o tempo das pessoas".