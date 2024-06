Grupo de Luizianne define que apoio a Evandro será decidido por cada liderança

Campo de Esquerda, grupo dentro do PT ligado à deputada federal, encaminhou que o encontro será feito no dia 20 de julho

De acordo com uma petista, na reunião de sexta foi definido que o Campo da Esquerda não terá centralidade sobre o apoio ou não ao pré-candidato Evandro Leitão, que será o nome do PT na disputa pelo Paço Municipal. "Cada corrente ou lideranças que compõem o Campo irá definir como se dará esse apoio", declarou.

Luizianne destacou que só tomará qualquer posição após várias conversas, principalmente com o governador Elmano de Freitas (PT). Eles ainda não se encontraram ou dialogaram depois do encontro municipal do PT.

A ex-prefeita ainda não teve nenhum diálogo com o Leitão após o processo de decisão. O pré-candidato do PT chegou a se manifestar afirmando que irá procurá-la em uma hora oportuna, mas ressaltou que deve-se "respeitar o tempo das pessoas" .

Pré-candidatos a vereadores pelo campo

Sobre as pré-candidaturas dentro do Campo, o grupo espera eleger três nomes para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Integram a ala e são cotados para concorrer à vereança: a vice-presidente municipal do PT, Liliane Araújo, a vereadora Professora Adriana Almeida, Paulo Assunção, Ana Lúcia Vitorino e Mariana Lacerda.

De acordo com aliados próximos a Luizianne e que compõe o grupo, a ideia é de retomar o PT às suas "raízes", como apontaram Liliane Araújo e também Deodato Ramalho, ex-presidente do PT e superintendente do Ibama no Ceará.

A deputada federal também irá assumir a coordenação do programa de governo do pré-candidato à Prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho (PT), antigo aliado de Luizianne. Apesar disso, ela promete ser participativa nas campanhas em Fortaleza de vereadores do seu grupo.

Em evento do bloco liderado pela petista, ela se manifestou pela primeira vez após a disputa interna do partido. Na ocasião, Luizianne disse "lamentar muito" os processos e o rumo do PT, que, de acordo com a deputada, está "esvaziado pelo pragmatismo".