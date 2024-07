Elmano diz que ainda não conversou com Luizianne e Evandro tem crescido por "carisma"

O governador do Ceará afirmou ter "simpatia" por uma mulher como vice na chapa encabeçada por Evandro e a definição será discutida com os partidos, mas "está próxima"

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou nesta segunda-feira, 1º, que ainda não se encontrou com a deputada federal Luizianne Lins (PT) após o processo interno do PT que escolheu Evandro Leitão (PT) como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza.

Em evento do lançamento do Anuário do Ceará, Elmano destacou que irá tratar sobre as eleições de Caucaia com o Waldemir Catanho (PT) e destacou que tem a tranquilidade de que a reunião com sua aliada será em uma "hora adequada".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu ainda não tive uma reunião com a nossa deputada Luizianne, ainda vamos conversar. Temos daqui a pouco um encontro para tratar da eleição de Caucaia, que ela está bastante envolvida. Estive com o Catanho no sábado, conversamos, ele me relatou a conversa que teve com ela. Nós estamos preparando uma conversa para fazer, mas tô tranquilo de que na hora adequada vamos avançar", disse.