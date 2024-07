A uma semana da convenção de Evandro, Luizianne lança manifesto do "Campo de Esquerda"

O “Campo de Esquerda” se estrutura com filiados próximos de Luizianne que demonstram incômodo com os rumos que a legenda está tomando após a escolha de Evandro, recém-filiado ao PT, como candidato ao Paço Municipal. A ex-prefeita chegou a reclamar de “influências externas que invadiram integridade do processo” .

A deputada federal Luizianne Lins (PT) lança no próximo sábado, 27, o manifesto do chamado “Campo de Esquerda”, novo grupo interno do PT criado após a petista ser derrotada na disputa interna da sigla para definir o nome que entraria na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O evento acontece uma semana antes da convenção do PT que irá oficializar a candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), a prefeito da capital.

Para Guilherme Sampaio, presidente do PT em Fortaleza, o novo bloco não provoca alteração significativa, pois nem todos os grupos que compuseram a chapa de Luizianne, na eleição interna do partido, participam do “Campo de Esquerda”

Dentre os aliados ligados ao novo bloco se destacam: Liliane Araújo (vice-presidente do PT Fortaleza); a vereadora Professora Adriana Almeida; a pré-candidata a vereadora Mari Lacerda (PT) e o superintendente do Ibama no Ceará, Deodato Ramalho.

Em seu perfil pessoal no Instagram, Luizianne publicou um vídeo, anunciando a comissão provisória de 13 membros. No momento, ela apresentou os pré-candidatos a prefeito (a), vice e vereador (a). “A partir de agora começa um novo momento da nossa luta neste ano de 2024. Irei apresentar a vocês as pré-candidaturas comprometidas com as causas populares, as demandas do nosso povo e um programa socialista e participativo para as cidades do Ceará. Vamos juntas e juntos rumo à vitória!”, destacou a petista.

Entenda o surgimento do “Campo de Esquerda”

A deputada federal e ex-prefeita representava uma das cinco pré-candidaturas do PT que concorreram internamente para definir o nome da sigla na disputa pela Prefeitura da Capital. Em março, o diretório municipal havia decidido que o pré-candidato seria definido pelo método de encontro de delegados do PT.

No dia 7 de abril, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Evandro Leitão (PT), conquistou a maioria dos votos dos delegados, somando 141 votos. Duas semanas depois, no dia do encontro municipal, Luizianne Lins (PT) retirou sua pré-candidatura. Ao todo, 58 petistas ligados à ex-prefeita se abstiveram da votação. Com a derrota, após a definição do pré-candidato Evandro Leitão, a ex-prefeita passou a organizar o Campo de Esquerda dentro do PT.