Ciro Gomes elogia governador bolsonarista e diz que 'janjismo' atrapalha governo

Ex-ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT) afirmou que o " janjismo " irá atrapalhar as eleições municipais deste ano, referindo-se à primeira-dama, Rosângela Lula da Silva , a Janja e à militância atribuída a ela. Na mesma entrevista, veiculada pelo canal do YouTube My News, na última quinta-feira, 20, Ciro afirma que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), "tem dotes" para concorrer ao pleito de 2026.

No último mês, o pedetista usou seu perfil no X (antigo Twitter) para criticar Janja, questionando a postura do Palácio do Planalto sobre as fake news envolvendo a tragédia climática do Rio Grande do Sul. Na ocasião, em que comentava ataques sofridos por uma pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP), Ciro afirmou que os comentários teriam sido coordenados pela "poderosa máquina lulopetista trituradora", supostamente "sob forte influência direta" de Janja.

Ataques de Ciro a Janaína Farias

Em entrevista na última semana, Ciro criticou o fato da senadora em exercício Janaína Farias (PT) parlamentar estar assumindo uma cadeira na Casa, questionando a capacidade dela estar no cargo. Chegou a dizer que Janaína é "assessora para assuntos de cama" do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Em outra entrevista, veiculada no Youtube, Ciro voltou a falar de Janaína. “Ela só fez serviço particular do Camilo, e serviço particular, assim, é o harém, são os eunucos, são as meninas do entorno. Ela sempre foi encarregada desse serviço”, chegou a dizer Ciro Gomes.

Em outro momento da entrevista, Ciro Gomes comparou o fato de a senadora estar assumindo a cadeira com a história que fala sobre o ex-imperador romano Caio Cesár, ou Calígula, nomeando o seu cavalo como cônsul.

“Esse cara (Calígula) estava tão poderoso que para humilhar o Senado nomeou o próprio cavalo. Mal comparando eu pergunto, com todo respeito: qual é a obra, a realização, o preparo, que Janaína tem para ser senadora da República?”.