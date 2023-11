Ciro critica Camilo: "Maior decepção, maior traidor da história".

Os dois romperam de vez em 2022, embora já com rachaduras entre eles de embates anteriores. Ciro e e seu irmão Cid Gomes (PDT) apadrinharam Camilo quando o petista concorreu ao cargo de governador do Ceará, em 2014.

Conforme declarações recentes de Ciro, os dois já teriam divergido em 2020 quanto ao nome a ser indicado para disputar a Prefeitura de Fortaleza. Na reunião da executiva nacional do PDT no fim de outubro, Ciro se referiu ao atual secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho (PDT), dizendo “tá aqui o Salmito que é camilista fanático e tal”.

Ciro afirmou que Salmito foi "queimado" por Camilo para ser candidato a prefeito de Fortaleza em 2020 na última etapa. "O Salmito foi queimado pelo Camilo na última etapa. O meu candidato a prefeito não era o Sarto, era você, Salmito. O candidato do Cid era você”, disse na ocasião. Salmito nega que tenha sido Camilo a dar um veto a seu nome.



Em junho, Ciro já tinha mandado indiretas para o ministro e o irmão Cid. O pedetista disse ser um desafio "contemporâneo" o monopólio de poder. Em tom mais duro, disparou: "Coronel no Ceará nunca foi coisa boa".



Ciro disse ter dado passagem aos dois ao se impor uma "inelegibilidade". O pedetista criticou o monopólio de poder no Estado e afirmou incentivar novas lideranças, em fala que elogiava as gestões de Roberto Cláudio (PDT) à frente da Prefeitura de Fortaleza, seu aliado no Ceará.

No período eleitoral, o ex-ministro disse ter levado uma "facada nas costas" de ex-aliados no Ceará, sem mencionar nomes. Os alvos mais prováveis são justamente Camilo, por ter rompido com o grupo e escolhido lançar candidatura do PT ao Governo, e o irmão Cid, que apoiou o petista ao Senado, mas não fazia o mesmo pelo candidato de Ciro no pleito estadual.