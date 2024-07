Presidente do PDT-CE minimiza união entre Ciro e PL: "Pragmatismo é quase obrigatório'

Flavio Torres, presidente do PDT Ceará tratou com naturalidade aproximações durante período de eleição municipal, mas negou que PDT esteja se coligando com o PL Crédito: AURÉLIO ALVES

O dirigente pedetista tratou como "natural" o movimento. Ao ser questionado sobre o caso do Crato, onde Ciro apoiou candidato do União Brasil (oposição) e o PDT local costurou acordo prévio para apoiar nome indicado pelo PT (situação), Torres fez uma separação entre as situações. “Veja que o André (Figueiredo) não participou (da convenção de oposição no Crato). Aí você demarca uma opção distinta. Não é uma coligação do partido, é um apoio de liderança. Essas coisas tem que ser vistas com naturalidade. Não é um comprometimento ideológico. O PDT não está se coligando com o PL. As lideranças têm afinidades passadas, daí essas coisas acontecem. Eu, por exemplo, também não fui”. O ex-senador reforçou que em municípios menores do Interior isso ocorre ainda mais comumente. “Acontece frequentemente, você vai ver casos de PT com PL, vai ver de tudo. Isso porque, no município, o espaço é muito mais restrito. Há rivalidades, de famílias, de memórias de eleições passadas, de diversas coisas. São fatores que têm mais peso que a carga ideológica. São coisas pontuais”, finaliza.