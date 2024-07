Ciro divide palanque com Roberto Pessoa e declara apoio a candidato do União Brasil no Crato

Convenção que oficializou a candidatura de Dr. Aluízio (União Brasil) a prefeito do Crato, neste sábado, 20, contou com a presença do ex-ministro e ex-governador cearense Ciro Gomes (PDT) e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) que declararam apoio ao agora candidato do União e de Zé Adega como candidato a vice. Movimento gerou ruídos porque o PDT é cotado para a vice de André Barreto (PT) no Crato.



Ciro dividiu ainda palco com o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), com quem teve rusgas antigas, com direito a episódios de trocas de xingamentos e acusações. Eles se cumprimentaram no local. Estiveram presentes também outros nomes da oposição ao PT no Ceará, dentre eles o deputado estadual Carmelo Neto (PL) e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), que foi oficializado como candidato à reeleição no mesmo dia, com a presença de Ciro, RC e outras lideranças.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ciro justificou o apoio a determinados candidatos de partidos de oposição ao PT alegando ainda interferências no processo de escolha de nomes que vão disputar a eleição de outubro. “O Ceará está sendo destruído pela incompetência, pela corrupção, pelo mandonismo, há uma ditadura tentando ser construída, tirando inclusive do povo o direito de escolher suas alternativas (...) e sei que o Cariri vai se levantar contra isso”, disse.