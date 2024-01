Ciro é intimado a "prestar explicação" sobre acusações de corrupção na gestão Elmano

Ciro Gomes é ex-governador do Ceará e criticou ideia do atual gestor, Elmano de Freitas (PT), de transformar o espaço onde seria o Acquario numa nova sede para o Labomar-UFC Crédito: Aurélio Alves/O POVO

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) foi intimado a prestar esclarecimentos acerca de acusações feitas à gestão do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). A investigação foi instaurada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), conforme adiantou o colunista do O POVO, Henrique Araújo. A ação foi deflagrada ainda em novembro deste ano e, como parte dela, Ciro foi intimado pela Procap a "prestar explicações" sobre as eventuais irregularidades indicadas por ele cometidas pela gestão Elmano. As declarações do ex-ministro foram proferidas durante encontro do PSDB no Ceará, em meados de outubro.

Na ocasião, Ciro declarou que “está tudo dominado (no Ceará) que nem as periferias estão pelas facções criminosas” e que “não se realiza uma obra pública sem pagar propina”. A princípio, o ex-ministro foi requisitado pela Procap para participar de uma audiência virtual, agendada para o começo de dezembro, no entanto, sua defesa demandou que a modalidade fosse alterada por um posicionamento escrito. A solicitação da defesa foi deferida pela Justiça, que abriu prazo para o envio da resposta. “Logo que enviadas, as declarações do ex-governador serão analisadas pela Procap, que adotará as medidas que se fizerem necessárias”, consta o MPCE em nota enviada ao O POVO. Ciro enviou a sua posição à Procap em dezembro. No pedido, ele reforça os termos daquilo que havia mencionado em evento do PSDB ao lado do ex-senador Tasso Jereissati e outros membros da legenda presentes na ocasião. Dessa forma, Ciro mantém o que disse em relação à atual gestão do governador Elmano de Freitas. Na cerimônia em questão, o ex-presidenciável atacou ex-aliados dentro do PDT e políticos como o governador do Elmano e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Nelas, Ciro sustentou, sem apresentar provas, que havia corrupção instalada na gestão.

Após as declarações, o Governo do Estado representou contra Ciro na Justiça. No processo, o pedetista foi intimado a provar a veracidade das suspeitas levantadas sobre a realização de contratos no estado. A ação tramita na 14° Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. No texto, o procurador-geral do Estado, Rafael Machado Moraes, alega que Ciro fez um pronunciamento “permeado de graves acusações que maculam, sem a devida responsabilidade, a imagem do Estado do Ceará”. O defensor também exigiu que, no prazo de três, Ciro “manifeste-se sobre o tema, prestando esclarecimentos sobre as acusações graves que proferiu contra o Estado do Ceará, indicando, expressamente, com base em que provas e fatos sustenta suas alegações contrárias a todo um conjunto de agentes, servidores e colaboradores”.