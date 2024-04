Ciro diz que Luizianne é vítima da "ditadura" de Camilo e acusa ministro de destruir o PT

Nessa esteira, Ciro alfinetou o processo interno da sigla, em que a deputada federal Luizianne Lins tenta se viabilizar como candidata à prefeitura de Fortaleza. Para Ciro, Luizianne é "vitima também dessa ditadura que está acontecendo no Ceará". O PT tem cinco pré-candidatos no PT que disputam quem será o candidato da sigla em Fortaleza, entre eles, a deputada e Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa (Alece), que tem recebido apoio da cúpula petista para ser o indicado. O nome será decidido em encontro no dia 21 de abril .

"A Luizianne em dois mandatos fez dois postos de saúde, não estou colocando defeito, porque a Luizianne é vitima também dessa ditadura que está acontecendo no Ceará, vocês não têm ideia. O PT, em Iguatu, filiou o neto do Zé Ilo. O PT do Camilo Santana filiou o filho do Espedito em Aracati em detrimento da estrutura de tradição ideologica", disse, ao comentar os processos de filiação do PT.

E seguiu: "Essa é a cara do Camilo, é de destruir tudo, o Camilo está por trás dessa cisão do PDT, está por trás de toda a cooptação dos partidos, ele está destruindo o PT como organização ideológica, que eu fui contrario, mas sempre respeitei. Se vocês quiserem, deixem o Camilo estabelecer uma ditadura no Ceará, mas eu vou lutar".