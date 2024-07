Capitão Wagner cita buracos e lixos nas ruas para criticar férias de Sarto

O prefeito de Fortaleza passará uma semana no exterior, enquanto isso o gestor da capital será Fernando Oliveira, procurador-geral do município

Sarto anunciou no sábado que iria tirar "uma semana de descanso", saindo de férias com a família para o Exterior. Com as também ausências do vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) e do presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT), que estão em intercâmbio sobre segurança pública, na Colômbia, quem assume a Prefeitura de Fortaleza até o dia 12 é Fernando Oliveira, procurador-geral do Município.

Parlamentares aliados do governador Elmano de Freitas (PT) também criticaram Sarto por tirar férias. O deputado De Assis Diniz, líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), disse que a "população não sentirá muita diferença".

"Isso é hora de abandonar a população? Ou estariam ensaiando sair da disputa em função da má avaliação?", disse Romeu Aldigueri (PDT), líder de Elmano na Alece.