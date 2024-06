Pesquisa Datafolha Fortaleza: ‘cenário embolado’, diz presidente do instituto

Em entrevista ao O POVO News, presidente do instituto Datafolha avaliou resultados do cenário eleitoral de Fortaleza para 2024; veja observações

A presidente do instituto Datafolha, Luciana Chong, compartilhou suas impressões sobre a primeira pesquisa divulgada para a prefeitura de Fortaleza nesta quinta-feira, 27, e destacou um “cenário embolado”, com a liderança do candidato Capitão Wagner (União Brasil).

“É a pesquisa que está retratando o momento hoje, o que os eleitores de Fortaleza estão pensando hoje sobre essa corrida eleitoral. E aí a gente vê o Capitão Wagner na liderança, assim como foi em 2020”, analisa Chong em entrevista ao O POVO News.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A representante do Datafolha também relatou cenário de disputa entre quatro pré-candidatos pelo segundo lugar. Na divulgação dos resultados, José Sarto (PDT) aparece com 16% e André Fernandes (PL), com 12%. Os candidatos Evandro Leitão (PT), com 9%, e Célio Studart (PSD), com 8%, aparecem na sequência.