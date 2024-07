Convenção do PDT para confirmar Sarto candidato e vice será no dia 28 de julho

A convenção do PDT que irá confirmar o prefeito de Fortaleza José Sarto como candidato à reeleição será realizada no dia 28 de julho. A informação foi dada ao O POVO pelo vereador Iraguassú Filho (PDT), líder do pedetista na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), e confirmada pelo presidentes estadual da sigla, Flávio Torres, e nacional interino, André Figueiredo. O evento ocorrerá no Colégio Farias Brito Central, no Benfica, das 9h às 13 horas.

A expectativa é da presença em peso de lideranças do PDT como o ex-prefeito e hoje presidente municipal da sigla, Roberto Cláudio, o ex-presidenciável Ciro Gomes, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (presidente nacional licenciado), além de André Figueiredo e Flávio Torres e vereadores.

O nome do candidato ou candidata a vice de Sarto será anunciada na data. A vaga ficará com o PSDB, maior partido da base aliada do prefeito que conta com outras oito siglas: Agir, Avante, Cidadania, DC, Mobiliza, PRTB, PMB e PRD.