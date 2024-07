Sarto volta de férias e acompanha manhã de vacinação em Fortaleza

Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), voltou às atividades e acompanhou vacinação na manhã deste sábado, 13 Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), voltou às atividades neste sábado, 13, após uma semana de férias. Ele acompanhou as atividades de vacinação do posto de saúde Pio XII, no bairro São João do Tauape, em uma de suas primeiras atividades na chefia da Capital desde o sábado, 6, quando anunciou que estaria passando a administração municipal para o procurador-geral do município, Fernando Oliveira. Sarto enfatizou a importância de manter o calendário de imunização em dia. A gestão destacou que mais de 15 vacinas estão disponíveis neste fim de semana na unidade e no posto de saúde Mattos Dourado, no Edson Queiroz, das 8h às 16h30min. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nas redes sociais, o prefeito compartilhou vídeo em que "brinca" anunciando seu retorno. "Avisa que o pai tá on e voltou com todo o gás. Sábado, estou aqui no São João do Tauape, acompanhando a vacinação. São mais de 15 vacinas, entre elas, da Dengue, Gripe e HPV", afirmou.

"Lembrando que estes dois postos ficam abertos nos finais de semana, mas, durante a semana, todos os postos estão aplicando as vacinas. A vacinação é um ato de se proteger individualmente e coletivamente”, destacou.

Apesar das férias, as redes sociais do prefeito bombardearam os internautas com vídeos do pedetista em momentos "descontraídos", reproduzindo gírias ou referências ao personagem Rocky Balboa, boxeador interpretado por Sylvester Stallone. A página oficial da Prefeitura não pode ser usada desde o dia 5 de julho, por exigência da legislação eleitoral. Sarto, e demais pré-candidatos, não podem participar de eventos de inauguração. As férias do prefeito aconteceram logo após a maratona de entrega de obras. Com o vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB), e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), em agenda na Colômbia, a capital cearense foi para o procurador-geral.