Capitão Wagner e Evandro tentam se aproximar da juventude no Sana 2024

Os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União) e Evandro Leitão (PT) no evento Sana Crédito: Reprodução: Redes Sociais/ Capitão Wagner/ Evandro Leitão

A segunda edição do Sana 2024, maior evento geek (fãs de jogos, filmes, séries, animes, história em quadrinhos) do Norte e Nordeste, reuniu mais de 80 mil pessoas em seus três dias no Centro de Eventos. Destes, inclusive, os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União) e Evandro Leitão (PT). Os políticos compartilharam os momentos em suas redes sociais. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) esteve acompanhado do seu filho e neto. "Galera, na minha adolescência eu sempre gostei de acompanhar o Batman, o Homem-Aranha, e aqui estou presenciando alguns deles. Muito bacana", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já Capitão Wagner, ex-secretário da Saúde de Maracanaú, foi ao Sana com os filhos e a esposa, a deputada federal Dayany Bittencourt (União). O pré-candidato gravou um vídeo tentando reconhecer personagens cosplays como Harry Potter e Loki.