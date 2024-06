Pesquisa Datafolha Fortaleza: Wagner e Sarto são os mais conhecidos entre eleitores

Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT) são os mais conhecidos entre os pré-candidatos de Fortaleza, segundo primeira pesquisa Datafolha Crédito: Yuri Allen (em 26/4/2024) e Samuel Setubal

A primeira pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, sobre as eleições para Prefeitura de Fortaleza mostra que os pré-candidatos Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PT) são os nomes mais conhecidos, respectivamente, do eleitorado fortalezense até o momento. Wagner, que é ex-deputado e presidente do União Brasil Ceará, assume o topo da lista dos nomes mais conhecidos, com um total de 97%. Em seguida, está o prefeito Sarto, que tentará a reeleição e obteve 96% nesse cenário. Para os eleitores, foi feita a seguinte pergunta: "Vou citar os nomes de alguns possíveis candidatos à prefeitura da cidade de Fortaleza e gostaria que você me dissesse de cada um deles, se conhece ou não conhece, mesmo só de ouvir falar. Você conhece muito bem, conhece um pouco ou conhece só de ouvir falar o nome?".