Sarto finaliza maratona de entregas e rebate Guimarães: "Não conhece a intimidade de Fortaleza"

José Sarto entrega 1ª etapa da requalificação da Praia de Iracema Crédito: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), finalizou a maratona de entregas de obras que estava realizando pela Capital antes do prazo exigido pela legislação eleitoral que veda a realização de eventos da gestão. Nesta sexta-feira, 5, o prefeito acompanhou a entrega da primeira etapa da requalificação da Praia de Iracema e garantiu que outras intervenções serão entregues, apesar de não ser permitida divulgação. O pedetista aproveitou para rebater críticas do líder do Governo Lula (PT), José Guimarães (PT), que avaliou Fortaleza como “sofrida” e "cheia de lixo". Sarto sugeriu que o deputado “deveria ter um olhar retrospectivo”, lembrando a época que o PT geriu a cidade, com Luizianne Lins (PT), antecessora do grupo no qual o pedetista faz parte. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Quando o partido dele governou a cidade, a cidade estava imunda, se falava em posto de lixo, é só você recapitular na memória na época da gestão do PT. Nós tínhamos 6.000 pontos de lixo em Fortaleza, e Fortaleza não era, à época, o que é hoje”, afirmou.

E ironizou: “Eu estou tranquilo com relação a crítica. Evidentemente, essa crítica em particular carece de substância, até porque o deputado não conhece a intimidade de Fortaleza. Ele conheceu muito bem a intimidade da gestão do PT". O prefeito considerou que o período do PT no governo “foi a gestão mais desastrosa que Fortaleza teve". “Não dita por mim. Dita por pesquisas de opinião pública”, disse.

O prefeito e nomes do seu entorno finalizaram a série de entregas na data limite para a participação em inaugurações de obras públicas, como determina a legislação eleitoral. Até a data, foram postos de saúde, centro educacionais e, por fim, a requalificação da praia. O prefeito afirmou que, apesar do impedimento, outras obras e projetos serão entregues nos próximos meses.