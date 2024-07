Maracanaú: Dra. Silvana marca convenção para confirmar candidatura

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) irá oficializar a sua candidatura a prefeita de Maracanaú , município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e distante 25,49 km da capital cearense, no dia 27 de julho, um sábado. Na convenção partidária é esperada a presença de nomes como André Fernandes (PL), Carmelo Neto (PL), Dr. Jaziel (PL), Eduardo Girão (Novo) e Carla Zambelli (PL). O lançamento ocorrerá no quadra da Escola Carlos Lobo, no bairro Jereissati I.

Cenário pela Prefeitura em Maracanaú

Em Maracanaú a disputa terá o atual prefeito Roberto Pessoa (União Brasil). Ele tentará o quarto mandato, com o grupo político dele governando o município desde 2004. Ele, inclusive terá o apoio do PT, adversário histórico, no pleito.

Pela oposição, além de Silvana, o deputado estadual Lucinildo Frota (PDT) é pré-candidato tendo como vice Dr. Vicente Piaulino, do PSDB. Frota conta com apoio do Avante, Cidadania, que faz federação com o PSDB, e o DC.