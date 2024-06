Roberto Pessoa sobre apoio do PT em Maracanaú: "Decisão histórica"

O prefeito Roberto Pessoa (União Brasil) emitiu nota, via redes sociais, celebrando o apoio do PT à atual gestão municipal nas eleições de 2024 em Maracanaú, cidade distante 23,6 km de Fortaleza. O pronunciamento se deu na manhã desta terça-feira, 11, um dia após a decisão do diretório nacional petista, que priorizou Pessoa, em vez do pré-candidato filiado ao PT, o deputado estadual Júlio César Filho, o Julinho.

No texto, o apoio é elencado como uma “decisão histórica”, uma “união de forças” em prol de Maracanaú.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Diretório Nacional do PT tomou uma decisão histórica: homologar a resolução do diretório municipal de Maracanaú de apoiar a reeleição do prefeito Roberto Pessoa. Uma decisão que une todas as esferas do poder para atender as demandas do nosso povo e fazer uma Maracanaú cada vez mais forte”, informa a nota.