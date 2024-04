Dra. Silvana confirma pré-candidatura à Prefeitura de Maracanaú: 'Cidade vai ficar muito bonita'

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) será a pré-candidata do PL a Prefeitura em Maracanaú. Ela se reuniu nesta segunda-feira, 18, com o presidente estadual do partido, Carmelo Neto (PL) e o diretório estadual já tem o aval do presidente nacional, Valdemar Costa Neto.

Dra. Silvana declarou que o PL deseja ter candidatos na maior quantidade de municípios, e o presidente estadual do partido, o deputado estadual Carmelo Neto (PL) havia colocado Maracanaú como uma das prioridades no Ceará .

A parlamentar também destacou que o Município tem o maior percentual de evangélicos, grupo em que tem forte apoio, de todas as cidades do Estado e teve expressiva votação, reunindo as características e ideias para se colocar como candidata do PL na disputa eleitoral.

Em 2022, Silvana foi a oitava parlamentar mais votada no Município entre os deputados estaduais, com 2830 votos. O marido dela, deputado federal Dr. Jaziel foi o décimo entre os federais com 2414 votos.