Deputados batem boca na Assembleia por causa de Maracanaú

No primeiro dia de sessão após a abertura dos trabalhos, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) teve amostra da temperatura eleitoral. Os deputados estaduais Júlio César Filho (PT) e Firmo Camurça (União Brasil) entraram em exaltada discussão no plenário da Alece, na sessão desta terça-feira, 6. O petista, pré-candidato de oposição ao Executivo de Maracanaú, criticava a opção da gestão Roberto Pessoa (União Brasil) de repassar R$ 650 mil a uma escola de samba do Rio de Janeiro para divulgação do São João de Maracanaú.

Durante a argumentação, afirmou que a população do município gira em torno de 265 mil a 275 mil habitantes, que mereciam ser priorizados. Ele cedeu palavra ao deputado Lucinildo Frota (PDT), também pré-candidato de oposição ao Executivo maracanauense. O mais novo pedetista reforçou as críticas feitas por Júlio ao grupo de Pessoa, do qual Camurça é um dos principais membros.