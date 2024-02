De olho nas eleições, Capitão Wagner entrega cargo em secretaria de Maracanaú até dia 29

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) vai entregar o posto de secretário da Saúde de Maracanaú no fim deste mês de fevereiro. A informação foi dada por ele nesta segunda-feira, 5, durante participação no podcast Jogo Político, do O POVO.

“Estou muito feliz com esse um ano à frente da Secretaria e agora no final do mês, dia 28 ou 29, a gente vai estar entregando a gestão e vindo aqui para Fortaleza para, a partir de março, estar dedicado exclusivamente ao partido e à pré-campanha”, informou Wagner.