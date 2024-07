Maracanaú: Julinho anuncia apoio a Roberto Pessoa por orientação de Camilo e Elmano

O deputado estadual tentou uma pré-candidatura como cabeça de chapa pelo PT, mas o partido decidiu por apoiar a reeleição do prefeito do União Brasil

O deputado estadual, Júlio César Filho (PT), anunciou nessa sexta-feira, 5, apoio à reeleição do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil). Em nota, o petista se manifestou afirmando que a decisão se dá após conversas com o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana, o deputado federal Luiz Gastão (PSD) e o próprio prefeito.

Julinho destacou que está seguindo orientação de Elmano e Camilo, além de atender um convite de Pessoa e também falou de uma "frente ampla" com outras correntes de pensamentos diferentes em apoio ao gestor do município.

"Por orientação dos líderes desse grande projeto político, Camilo e Elmano, e a convite do prefeito Roberto Pessoa, manifesto apoio ao atual prefeito no próximo pleito municipal de 2024 (...) Para o bem de Maracanaú, anuncio a formação de uma frente ampla e com diversas correntes de pensamento em apoio ao prefeito Roberto Pessoa, com a garantia irrefutável de que nossos projetos e compromissos serão incorporados ao seu novo programa de governo", disse em nota.