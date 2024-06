Eleições 2024: PT apoiará Roberto Pessoa em Maracanaú, em vez de Julinho

Roberto Pessoa (União Brasil) terá o apoio do PT nas eleições municipais de Maracanaú, cidade localizada na Região Metropolitana de Fortaleza. A articulação foi homologada pela Executiva Nacional do partido nesta segunda-feira, 10. Decisão segue posicionamento do diretório municipal petista.

"A direção municipal fica autorizada a concluir as negociações, onde for necessário, para a indicação dos nomes para concorrer aos cargos de vices e eventuais ajustes na chapa de candidaturas proporcionais em função do número de vagas para o PT definidas no âmbito da Federação e para o cumprimento da cota de gênero", consta trecho do documento assinado pela Comissão da Executiva.

A decisão do diretório do PT de Maracanaú foi tomada ainda em março deste ano, mas o deputado estadual Júlio César Filho, conhecido como Julinho, recorreu as instâncias nacional e estadual contra a definição municipal que direcionou apoio à gestão de Pessoa.