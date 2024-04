PSD lança Bruno da Madeireira como pré-candidato à Prefeitura de Maracanaú

Em vídeo de divulgação, o empresário frisa diversas vezes que nasceu e mora no município e, portanto, conhece as dificuldades de perto. Comentário mira diretamente os opositores, como o prefeito Roberto Pessoa (União)

O empresário Bruno da Madeireira é o pré-candidato do PSD para a disputa à Prefeitura de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 18, junto do presidente do partido a nível estadual, Domingos Filho , e a nível municipal, o deputado federal Luiz Gastão .

Bruno é dono da empresa Madeireira São Francisco. Para Maracanaú, ele cita que trabalhará com "políticas inclusivas, investimentos em infraestrutura e apoio às pequenas empresas, refletindo seu compromisso com o bem-estar e a prosperidade de todos os cidadãos".

“Consolidamos, sim, a pré-candidatura no município. Agora Maracanaú tem a opção de renovar e escolher uma pessoa que cresceu no município, que mora em Maracanaú e conhece de verdade os quatro cantos. E conhece a realidade, o que o povo passa, porque sou um dos que passa também”, diz o pré-candidato.

O nome do empresário deve se juntar ao de outros 60 candidatos a prefeituras que o PSD pretende lançar em 2024 no Ceará. Estes incluem o deputado Naumi Amorim, em Caucaia, que terá apoio “irretirável” do partido. As informações foram dadas pelo presidente estadual da sigla, Domingos Filho, ao O POVO.

Sobre os vereadores, Domingos estima um resultado grandioso. Hoje, segundo o presidente, a sigla conta com representantes nos legislativos de dois terços do estado. O intuito, para este ano, seria presença em 80% das câmaras municipais.

Nomes na disputa por Maracanaú

O comentário de “naturalidade” mira os opositores, dentre eles o atual prefeito, Roberto Pessoa (União Brasil), que é uma liderança de Fortaleza e se estabeleceu na cidade. Segundo a filha do gestor, a deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil), o grupo político espera um apoio do Partido dos Trabalhadores à reeleição de Pessoa, já que não seria “interessante desagradar uma deputada da base”.

O PT, no entanto, tem dois nomes aptos à disputa no Município: Daniel Baima (PT) e o deputado estadual Júlio César Filho (PT). Este último critica constantemente a gestão de Pessoa, chegando a protagonizar uma discussão acalorada na Assembleia Legislativa, devido a comentários do tipo.

Além deles, possui pré-candidatura o opositor Lucinildo Frota (PDT), que deixou o PMN visando a pré-candidatura em Maracanaú. Deputado estadual conta com o apoio do ex-ministro Ciro Gomes, do prefeito de Fortaleza, José Sarto, e do presidente do PDT Fortaleza e ex-prefeito, Roberto Cláudio.

Já o PL conta com dois nomes: a deputada estadual Dra. Silvana (PL) anunciada nesta semana pelo presidente da sigla estadual, Carmelo Neto. O deputado federal Júnior Mano (PL), do grupo político de Acilon Gonçalves, ex-presidente do PL Ceará e prefeito de Eusébio, retirou a pré-candidatura.