Gastão sobre matemática pesar na vice do PT: ‘PSD talvez seja o partido que mais mobilize’

Presidente do PSD em Fortaleza, Luiz Gastão Crédito: PSD Fortaleza

Presidente do PSD Fortaleza, o deputado federal Luiz Gastão concorda que para ocupar a vaga de vice na chapa encabeçada pelo PT é necessário "ver não somente nomes", mas a "conjuntura" e "o que mais vai somar" na composição. O comentário foi feito na sexta-feira, 12, ao ser questionado acerca da declaração da presidente nacional petista, deputada federal Gleisi Hoffmann, sobre a definição de chapa passar por dois crivos: as estratégias políticas e matemáticas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Olha, além de tudo, nós temos uma aliança não só aqui a nível de Estado, mas a nível federal, com o PT, muito forte, e temos sintonia em muitos projetos sociais. Além disso, eu acredito que hoje o PSD talvez seja o partido que mais mobilize Fortaleza", avaliou Gastão em entrevista ao O POVO no ato com a presença de Hoffmann e do pré-candidato petista da Capital, deputado estadual Evandro Leitão.

Apesar de já ter elencando alguns trunfos para ocupar a vice de Evandro, como tempo de Rádio e TV, participação no fundo eleitoral e segunda maior bancada de vereadores na Câmara Municipal, o PSD tem o deputado federal Célio Studart disponível para o Paço Municipal. Na primeira pesquisa Datafolha, contratado pelo O POVO, o parlamentar ficou em quinto lugar, com 8%, nas intenções de votos dos fortalezenses. Célio comentou na época que o resultado "estimula" o partido a manter a pré-candidatura. "Não vejo aí um cenário para que a gente retire essa postulação. Vejo um cenário para que o PSD concorra", considerou Célio, jogando a decisão para as convenções partidárias, período que inicia no próximo sábado, 20, e se estende até 5 de agosto. O partido, no entanto, não oficializou a postulação. Gastão conta que "o PSD não discutiu o lançamento de cabeça de chapa e nem a questão do nome do Célio". "Nada contra o Célio Studart, mas se nós fôssemos discutir cabeça de chapa, nós poderíamos botar o meu nome na pesquisa e fazer. Você já fez pesquisa do meu nome? Sabe como é que vai estar? Você já fez pesquisa com o Domingos Neto? As nossas próprias pré-candidatas, vamos colocar assim, a vice?", questionou o presidente municipal da sigla. "Essa discussão não tem passado, mas não [se] descarta. Dentro da política, hoje nós temos uma afinidade com o projeto, queremos construir o projeto, acreditamos que temos potencial pra isso. Não existe na política uma posição intransigente", ponderou Gastão, pontuado diálogo com Domingos Filho e com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.