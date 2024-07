Em Juazeiro do Norte, Gleisi diz que Lula deve priorizar visita ao Cariri

"Não temos ainda [uma data]. O [deputado federal] José Guimarães tem lá já falado com o presidente, com a agenda. Ele tem muitas demandas, obviamente que não vai conseguir em todos os lugares, mas tenho certeza que aqui é um lugar que ele vai priorizar", ponderou a dirigente partidária.

Com a visita na terra de Padre Cícero, Gleisi encerra o giro por municípios do Ceará neste fim de semana. Na sexta-feira, 12, ela esteve em Fortaleza e Caucaia. Cidades que, segundo a petista, são prioridades do PT nacional.

Havia expectativa da ida de Lula à Universidade Federal do Cariri (UFC), no campus Juazeiro do Norte, em junho, quando visitou pela terceira vez neste ano o Ceará. Contudo, a agenda foi cancelada — informação confirmada por meio de comunicado interno enviado à comunidade acadêmica, ao qual a rádio O POVO CBN Cariri teve acesso na época. Na oportunidade, o presidente concentrou as atividades em Fortaleza .

Ainda em Juazeiro, a parlamentar voltou a comentar sobre a participação da deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), na campanha do postulante ao Paço da Capital, deputado estadual Evandro Leitão (PT).

"A Luiziane pode ter gênio forte, mas ela tem compreensão e cabeça política. Ela sabe qual é o projeto e ela tem compromisso com isso, eu não tenho dúvidas, não vai nos faltar, não, vai estar junto. Inclusive, ela não esteve ontem [em Caucaia] porque está numa missão exterior pela Câmara [dos Deputados], mas ela vai estar junto. É uma grande companheira", comentou Gleisi.

A ex-prefeita, por sua vez, era esperada no ato político de Waldemir Catanho, pré-candidato do PT no segundo maior colégio eleitoral do Ceará. Aliada de anos do postulante, ela compareceu, porém, neste sábado em evento de Catanho em Caucaia e confirmou que estava cumprindo agenda de Brasília na ocasião da visita de Gleisi no município.

Disputa no Crato

Durante a entrevista no ato realizado em Juazeiro, o líder do governo Lula na Câmara, deputado Guimarães, afirmou que a definição da composição de chapa no Crato deve ocorrer na próxima semana em diálogo com o atual prefeito José Ailton e o ministro Camilo Santana (Educação).

Por lá, o PDT reivindica a vaga de vice na chapa encabeçada pelo PT, que tem o nome de André Barreto, atual vice-prefeito. Contudo, o diretório municipal da sigla petista no Crato aprovou o nome do vereador Pedro Lobo (PT) para a posição, estabelecendo uma chapa pura.

Para o presidente nacional pedetista, André Figueiredo, que está à frente das articulações no Crato, o movimento do PT é “totalmente descabido” e não será aceito pelo PDT. “Todos os outros partidos que formam o arco de alianças do prefeito Zé Ailton decidiram que não aceitariam chapa pura”, afirmou o deputado federal ao O POVO no último dia 24 de junho.