Guimarães diz que tem compromisso com Gleisi de trazer Lula para campanha de Evandro

Líder do governo Lula na Câmara dos Deputados e uma das lideranças do PT no Ceará, José Guimarães afirmou que tem a responsabilidade de trazer o presidente para a campanha de Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Ele contou que é um compromisso traçado com a presidente do PT nacional, deputada federal Gleisi Hoffmann, que neste fim de semana faz um giro pelo Ceará. "Evandro, a primeira responsabilidade nossa, eu, da Gleisi e do Camilo, é trazer o Lula para tua campanha aqui em Fortaleza. Nós vamos trabalhar isso. A segunda responsabilidade: fazer a campanha", contou o petista em ato político realizado na noite desta sexta-feira, 12, na Capital. Guimarães projetou que apesar de "nomes mais conhecidos" estarem na frente nas primeiras pesquisas sobre o pleito na capital cearense, "quando começar a campanha", "não vai dar para ninguém" senão Evandro. O postulante petista ficou em quarto lugar no primeiro levantamento do Datafolha, contratado pelo O POVO, atrás de nomes como Capitão Wagner (União Brasil), José Sarto (PDT) e André Fernandes (PL).