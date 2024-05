Luizianne e aliados lançam novo bloco: o que muda na dinâmica do partido?

A movimentação foi uma resposta do grupo ao resultado do encontro municipal que escolheu Evandro como candidato em Fortaleza

Ausente do cenário público desde o resultado do encontro municipal que definiu Evandro Leitão (PT) para a prefeitura de Fortaleza, a deputada federal Luizianne Lins (PT) lança, nesta segunda-feira, 13, junto de outros aliados, um manifesto de novo bloco do PT em Fortaleza.

A movimentação é um resultado justamente do encontro municipal em que a deputada concorria na tentativa de voltar a disputar na Capital. Nomes ligados à deputada apontam a necessidade de uma articulação que voltar para as “raízes” da legenda.

Durante o encontro, foram levantados questionamentos de interferências de outros partidos no processo de escolha do candidato. “Será um bloco com ações e objetivos comuns para defender as raízes fundantes do PT, pela esquerda”, ressaltou Deodato Ramalho, ex-presidente do PT e superintendente do Ibama no Ceará.