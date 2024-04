Luizianne não garante apoio a outro nome caso não seja escolhida candidata do PT

Durante o encontro com os universitários, a parlamentar também sinalizou possível saída do PT. “A gente quer conservar o PT como um instrumento de luta da classe trabalhadora. Não é um partido qualquer. Se ele virar um partido qualquer, nós, por exemplo, o meu caso: eu sou socialista, convicta. Então, para mim, o partido é um instrumento”, iniciou.

“Tudo vai depender de como vai se dar o processo. Se o processo vai ser respeitoso, se o processo vai ser invasivo, se o processo vai ser ok. Então, acho que tem muita coisa ainda para a gente pensar. Primeiro, vamos esperar esse resultado [da votação de domingo]”, informou em entrevista coletiva após dar uma aula para alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC) nesta quarta-feira, 3.

“No dia que esse partido não for mais instrumento, eu vou ter que buscar outros instrumentos para continuar a minha luta. Domingo vai se definir as coisas dentro do PT, quem será o candidato ou candidata do PT e vida que segue, vamos alinhando as coisas”.

Ao final da aula, ela explicou aos jornalistas como se daria este cenário. “Concretamente é isso: o PT é um instrumento de luta para nós que somos militantes pela igualdade social e queremos preservá-lo enquanto for um instrumento que a gente acha que vale a pena, que está fazendo um bom combate para a luta pela igualdade, nós vamos sempre estar investindo. No momento que a gente entender, aí eu não vou dar um prazo que é agora, que é aqui, que é nesse momento, mas no momento que a gente entender que não é mais, nós vamos buscar outros instrumentos”.