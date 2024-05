Enquanto Sarto canta, Evandro dança zumba e usa chapéu de cangaceiro na pré-campanha

O pré-candidato do PT à prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, dança zumba e vai ao Centro das Tapioqueiras Crédito: Reprodução/Instagram: Evandro Leitão

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o deputado estadual Evandro Leitão, já está em ritmo de pré-campanha e tem percorrido pela cidade de Fortaleza após ter sido confirmado como nome do PT à disputa pela Prefeitura. Entre agendas oficiais e solenidades, Evandro tem participado de atividades descontraídas com a população. Na última quinta-feira, 16, ele esteve no bairro Conjunto Ceará conversando sobre a pré-candidatura com os moradores. O deputado ainda aproveitou para participar de aula de zumba, mesmo de roupa social, no Espaço Tony Brito, ao som da música "Menina Veneno", do cantor Ritchie. Evandro compartilhou o momento de descontração nas suas redes sociais.