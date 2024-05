Discussão entre Sarto e Evandro repercute entre aliados: "Mentiroso" e "malvado"

Os embates e discussões entre o prefeito José Sarto (PDT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), estão se tornando cada vez mais acaloradas. A disputa também tem repercutido entre aliados dos dois.

Na semana passada, o pré-candidato à Prefeitura do PT criticou o atual gestor sobre sobre a Taxa do Lixo. Ao jornalista Carlos Mazza, que assina a coluna Vertical, Evandro disse que o fim da Taxa do Lixo será um dos primeiros atos que adotará como prefeito. No sábado, Evandro compartilhou vídeo, referente a reportagem do O POVO, que mostrou a redução das viagens de ônibus e o consequente aumento da demora dos ônibus. Sarto rebateu chamando Evandro de "hipócrita" por ter ajudado na lei estadual do aumento do ICMS.

A discussão ecoou entre aliados. O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), chamou o Evandro de "demagogo" e "mentiroso". O tucano disse que o pré-candidato não irá acabar com a Taxa do Lixo se for prefeito, além de aprovar juntamente com a ex-governadora Izolda Cela (PSB) a cobrança no Ceará e o aumento do ICMS.