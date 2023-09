A um ano da eleição, Sarto faz entregas, chupa dindin e canta: 'Não desejamos mal a quase ninguém'

Prefeito Sarto degustou dindim e cantou durante entrega de farmácia pólo em Fortaleza, nesta quarta-feira, 6 de setembro Crédito: Vitor Magalhães / O POVO

A pouco mais de um ano da eleição de 2024, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), intensifica agendas pela Capital e realizando entregas e promessas à população. Nesta quarta-feira, 6, o prefeito esteve no posto de saúde Gothardo Peixoto Figueiredo Lima, em Damas. O equipamento homenageia o irmão do deputado federal André Figueiredo, importante fiador do prefeito no partido. O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), cantou a música “Toda forma de amor”, de Lulu Santos, durante a entrega de uma Farmácia Pólo, no posto de Saúde Gothardo Peixoto Figueiredo, em Fortaleza.

Vídeo: Vítor Magalhães/O POVO pic.twitter.com/KnsTsaxbvd
September 6, 2023

“2024 está longe. Para quem está na gestão, você vê hoje, tenho duas farmácias para entregar e não tenho tempo. Estou aqui e não posso estar no Bonsucesso. Ontem o vice-prefeito Elcio foi para uma areninha porque eu tinha outro compromisso. Fortaleza está preocupada na qualidade da educação, da limpeza das ruas, se tem médico e remédio no posto. Depois, quando dobrar 2024 a gente pensa na eleição”, destacou. Sobre as ações da Prefeitura, Sarto disse que desde que foi vereador e acompanhava a cidade, via prefeitos prometerem, e não fazerem, o que ele está realizando agora. “Entrava prefeito e saía prefeito dizendo que ia entregar remédio em casa, nunca vi. Mas nossa equipe vai entregar. Entrava e saia prefeito falando de passe livre para estudantes, nunca vi. Mas nós vamos fazer. Isso não é fruto do acaso. É fruto de trabalho e de uma equipe vocacionada para dar o melhor à Fortaleza”, afirmou.

Em outra ação recente envolvendo o transporte público, Sarto anunciou, no último dia 5, o encerramento do modelo de catracas duplas nos ônibus, uma reclamação de passageiros que circulavam com dificuldade pelos equipamentos dentro do transporte coletivo. Em discurso na unidade de saúde, Sarto disse ainda que a cidade fará o maior Réveillon do Brasil neste ano. “Vou já anunciar. Daqui há uns dias, preparem seu coração. É um negócio fantástico. Fiquem imaginando aí o que é”, complementou. Ele destacou ainda o médico que dá nome ao posto, Gothardo Peixoto Figueiredo Lima. “Quero homenagear o Gothardo, irmão do grande amigo e deputado André Figueiredo (PDT), que leva o nome dessa unidade de saúde e trabalhou tanto pela saúde. E o André tem me ajudado muito”.