Evandro inicia conversa com aliados sobre plano de governo

Evandro Leitão , presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT, disse que já iniciou as conversas para construção do plano de governo. Questionado sobre composição de chapa, ele respodeu que "vice é mais na frente". Conforme o deputado estadual, "o momento, agora, é a construção de um projeto para os fortalezenses".

Cerca de 10 partidos compõem a base do PT no Governo do Estado . A maioria se encaminha para seguir a sigla nas eleições de Fortaleza. Até o momento, apenas o Psol lançou candidatura própria com Técio Nunes encabeçando a chapa composta por Cindy Carvalho como vice.

Durante o evento, Evandro posou para fotos ao lado dos presidentes do PSD Fortaleza, deputado federal Luiz Gastão, e do MDB Ceará, Eunício Oliveira. Ambos compõem a base de partidos aliados ao governador Elmano de Freitas (PT) que disputam a formação de chapa.

O PSD de Gastão formou a segunda maior bancada de vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) após o fim da janela partidária de 2024. O MDB, por sua vez, pode tentar "dobradinha" na Prefeitura, visto que, a preço de hoje, compõe a vice estadual, com Jade Romero.

O PSB, no entanto, é o maior em número de prefeitos no Ceará. Recentemente, a secretária da Cultura do Estado (Secult), Luísa Cela, filiou-se à sigla socialista. Ela é filha da secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC) e ex-governadora do Ceará, Izolda Cela (PSB). Luísa desponta como possível candidata à vice do PT, além da vereadora Enfermeira Ana Paula.

O PT também conta com o Republicanos no páreo. Comandado por Chiquinho Feitosa, o partido se uniu à base estadual e comporá com PT em Fortaleza. A esposa de Evandro, Christiane Leitão, é filiado ao Republicanos.

